Петербург принял новую партию техники для строительства метро

В распоряжение компании "Метрострой Северной Столицы" передали профессиональную технику, изготовленную партнерами из Белгорода, о чем сообщила в Telegram-канале компании ее пресс-служба.

Отмечается, что новые электрические погрузочные машины, предназначенные исключительно для работ под землей, поставило ООО "Гортехкомплект". Стадию техосмотра машины с огромными ковшами для копания грунта уже прошли, в самое ближайшее время их должны задействовать на метростроевских площадках.

Напомним, что в нынешнем году вновь были отодвинуты ближайшие сроки введения в строй новых станций петербургской подземки: ни одна из них не примет пассажиров раньше 2024 года. В конце мая стало известно об инфраструктурном кредите в размере 8 млрд рублей, который город получит на строительство "коричневой" ветки от станции "Казаковская" до станции "Путиловская", а также "оранжевой" - от "Спасской" до "Большого проспекта".

фото: Метрострой Северной Столицы. Актуальное / Telegram