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Новости 10:53

Литва не даст согласие на установление "зелёных коридоров" в Калининградскую область

фото ЗакС политика Литва не даст согласие на установление "зелёных коридоров" в Калининградскую область

Руководство Литвы не пойдёт на установление "зелёных коридоров" для транзита товаров в Калининградскую область через свою территорию, пишет ТАСС со ссылкой на заявление советницу президента республики Асты Скайсгирите.

"Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зелёных коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории", — высказалась советница. 

Не так давно глава Калининградской области Антон Алиханов предложил свои способы решения сложившейся проблемы: использовать дипломатические рычаги через МИД, учредить новый морской маршрут или отдельную дорогу.

Начиная с 18 июня Литва ограничила транзит подпадающих под санкционные запреты грузов, идущих из России в Калининград и обратно. Алиханов допускал также введение полного запрета на провоз товаров в Россию через Литву, Латвию и Эстонию в качестве ответной меры.


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