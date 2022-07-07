В Ленобласти обещают до конца года достроить 12 проблемных домов

Правительство Ленинградской области через свою пресс-службу анонсировало достройку двенадцати проблемных объектов, в которых приобрели жилье обманутые дольщики. После того как в четверг, 7 июля, шесть домов жилого комплекса "Шотландия" ввели в эксплуатацию, до конца года обещают решить проблемы еще трех тысяч дольщиков.

"Мы плодотворно сотрудничаем с коллегами из федерального Фонда развития территорий. Налажено финансирование, и дан новый старт 50 проблемным объектам, которые достраивает фонд. На стройке сегодня трудятся больше тысячи человек", - рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Отметим, что на неделе стало известно об уголовном деле, возбужденном из-за растраты 56 млн рублей, в отношении неустановленных сотрудников Фонда защиты обманутых дольщиков. Следствие считает, что фонд многократно завысил стоимость некоторых проектно-изыскательных работ.

В феврале из федерального центра на достройку проблемных домов в Ленобласти пообещали перевести еще 3,4 млрд рублей.