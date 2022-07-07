Вице-губернатор Пиотровский временно назначен ответственным за внутреннюю политику

С 5 июля вице-губернатор Борис Пиотровский временно курирует деятельность комитета территориального развития, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Такая отметка появилась на сайте Смольного. До этого Пиотровский отвечал лишь за вопросы в сфере культуры, спорта, печати и туризма.

Комитет по развитию туризма был передан Пиотровскому ровно месяц назад - 7 июня. При этом сейчас это ведомство в его сферах ответственности не указано. На странице правительства Петербурга на сайте Смольного этот комитет вообще больше не упоминается, видимо, по технической ошибке.

Пиотровский сообщил ЗАКС.Ру, что по-прежнему курирует работу комитета по развитию туризма в Петербурге.

Ранее за внутреннюю политику в городе отвечал бывший вице-губернатор Максим Мейксин, который 5 июля возглавил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Официальных документов о сложении им полномочий и временном возложении обязанностей на Пиотровского на сайте правительства города не публиковали.

Константин Леньков