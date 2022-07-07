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Новости 7 июля, 20:46

Вице-губернатор Пиотровский временно назначен ответственным за внутреннюю политику

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский временно назначен ответственным за внутреннюю политику

С 5 июля вице-губернатор Борис Пиотровский временно курирует деятельность комитета территориального развития, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Такая отметка появилась на сайте Смольного. До этого Пиотровский отвечал лишь за вопросы в сфере культуры, спорта, печати и туризма. 

Комитет по развитию туризма был передан Пиотровскому ровно месяц назад - 7 июня. При этом сейчас это ведомство в его сферах ответственности не указано. На странице правительства Петербурга на сайте Смольного этот комитет вообще больше не упоминается, видимо,  по технической ошибке. 

Пиотровский сообщил ЗАКС.Ру, что по-прежнему курирует работу комитета по развитию туризма в Петербурге. 

Ранее за внутреннюю политику в городе отвечал бывший вице-губернатор Максим Мейксин, который 5 июля возглавил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Официальных документов о сложении им полномочий и временном возложении обязанностей на Пиотровского на сайте правительства города не публиковали. 

Константин Леньков


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