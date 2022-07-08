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Новости 11:16

В России третий день подряд фиксируют рост заболеваемости ковидом

фото ЗакС политика В России третий день подряд фиксируют рост заболеваемости ковидом

Заболеваемость COVID-19 в России поступательно растет уже третий день подряд, следует из данных федерального оперштаба за 8 июля. Если 5 июля сообщалось о 2 676 новых пациентах, то 6 июля — о 3 150, 7 июля — о 3 359, а сегодня — о 3 464 заболевших.

За сутки в стране выявлено 1 266 госпитализаций, выздоровели 2 787 пациентов, скончались 49 человек.

В Петербурге также наблюдается некоторый рост заболеваемости ковидом (от 251 пациента во вторник, 5 июля, до 273 сегодня). Количество госпитализаций в городе достигло 78, выздоровлений — 235. За сутки от последствий коронавируса скончались четыре петербуржца.


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