Оренбургская колония отозвала ходатайство о переводе фигуранта дела "Сети"* Филинкова в тюрьму

Администрация оренбургской ИК-1 общего режима передумала добиваться в суде перевода осужденного по делу "Сети"* Виктора Филинкова в тюрьму, сообщила 8 июля "Медиазона"** со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова. Представление было подано в суд администрацией колонии из-за ряда взысканий, наложенных на заключенного. Часть из них была позже обжалована в суде.

Причиной отзыва ходатайства стало то, что "в настоящее время отсутствуют основания для перевода", указал Telegram-канал RUPRESSION. При этом колония имеет право вновь просить о переводе Филинкова в тюрьму, разъяснил суд.

"[Сотрудники ИК-1] осознали сами, что после отмены в судах ряда взысканий, вынесенных Виктору, суд не согласится с доводом колонии о необходимости перевода солнечного парня на тюремный режим", — приводит слова Черкасова "Медиазона"**.

Ранее суд вынес решения о незаконности водворения Филинкова в ШИЗО на пять суток, а также отправки его в помещение камерного типа сроком на месяц.

В июне 2020 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Филинкова к семи годам лишения свободы по делу об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 204.5 УК РФ).

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ

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