Замглавы "Аэрофлота" Александрову дали 7 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве

В пятницу, 8 июля, Гагаринский суд Москвы огласил приговор по делу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, которого обвиняли в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передаёт "Интерфакс".

Александрова признали виновным в совершении данного правонарушения и назначили ему 7 лет колонии строгого режима.

Экс-топ-менеджера "Аэрофлота" задержали осенью 2019 года, обвинив в хищении у авиакомпании свыше 250 млн рублей. Как полагают следователи, в период с 2016 по 2018 год он заключал контракты на десятки миллионов рублей с адвокатской коллегией "Консорс", эти средства в итоге были похищены и разделены между Александровым и подельниками.

В рамках данного разбирательства были оглашены приговоры и другим его фигурантам. Так, бывшая начальница отдела взаимодействия с органами государственной власти "Аэрофлота" Татьяна Давыдова получила 6,5 лет колонии общего режима, адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец — 6,5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно.

Добавим также, в середине мая суд заочно арестовал эмигрировавшего экс-замдиректора "Аэрофлота" Андрея Панова: в его отношении также возбуждено дело о крупном мошенничестве. Кроме того, под следствием находится и другой топ-менеджер авиакомпании — Михаил Минаев.