К началу учебного года Смольный планирует открыть восемь новых школ

К сентябрю 2022 года власти Петербурга планируют ввести восемь новых школ в четырех районах города, информирует 8 июля пресс-служба губернатора. Учебные заведения появятся на территории Колпинского, Красносельского, Приморского и Пушкинского районов.

Половина школ возводится за счет городского бюджета, половина — на деньги инвесторов. На Промышленной улице в Пушкине, а также на Комендантском проспекте и на Пейзажной улице откроются большие школы, рассчитанные на 1 375 учеников каждая. Также в Приморском районе появится учреждение совмещенного типа (170 мест в детском саду и 300 мест в начальной школе). Также завершится реконструкция 800-местной школы № 369 на улице Маршала Захарова.

Частные инвесторы должны будут ввести к сентябрю три школы на 100, 375 и 825 мест, а также детсад на 165 воспитанников.

"Все новые школы оборудованы бассейнами и спортзалами, современными столовыми комплексами. Рядом обустраивают спортивные и игровые площадки", — заявил по этому поводу губернатор Александр Беглов.

Накануне появилась информация о возможном подорожании школьного питания со следующего учебного года. До этого стало известно о планах Смольного потратить свыше 667 миллионов рублей в 2022-2024 годах на субсидии частным образовательным учреждениям.