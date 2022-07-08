Охранять покой петербуржцев во время матча "Зенит" — "Спартак" будут три тысячи силовиков

К охране общественного порядка во время матча Суперкубка, в котором сойдутся "Зенит" и "Спартак", привлекут три тысячи силовиков, информирует "Фонтанка". Это будут полицейские и росгвардейцы.

Сотрудники Росгвардии будут в основном дежурить у "Газмпром Арены". Кроме того, к процессу подключат также Центр "Э", которому предстоит присматривать за особо буйными фанатами.

Напомним, ранее стало известно о закрытии станции "Зенит", примыкающей к "Газпром Арене", на период матча. В комитете по транспорту объяснили решение заботой о горожанах.