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Охранять покой петербуржцев во время матча "Зенит" — "Спартак" будут три тысячи силовиков

фото ЗакС политика Охранять покой петербуржцев во время матча "Зенит" — "Спартак" будут три тысячи силовиков

К охране общественного порядка во время матча Суперкубка, в котором сойдутся "Зенит" и "Спартак", привлекут три тысячи силовиков, информирует "Фонтанка". Это будут полицейские и росгвардейцы.

Сотрудники Росгвардии будут в основном дежурить у "Газмпром Арены". Кроме того, к процессу подключат также Центр "Э", которому предстоит присматривать за особо буйными фанатами.

Напомним, ранее стало известно о закрытии станции "Зенит", примыкающей к "Газпром Арене", на период матча. В комитете по транспорту объяснили решение заботой о горожанах.


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