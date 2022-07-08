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Милонов выступил за возвращение штрафбатов

фото ЗакС политика Милонов выступил за возвращение штрафбатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил привлекать осужденных к участию в спецоперации на Донбассе, передает 8 июля "Комсомольская правда — Петербург". По версии парламентария, возрождение штрафбатов позволит заключенным искупить свою вину перед обществом.

"Пора возродить штрафбаты, потому что столько негодяев у нас сидит [в тюрьмах], которые могли бы искупить свою вину кровью. Дезертиров этих всех. Сколько негодяев, им надо дать шанс", — высказался депутат.

Как передает "КП — Петербург", к участию в спецоперации Милонов намерен привлекать осужденных не по тяжким статьям. При этом никаких примеров того, за какие правонарушения можно было бы отправлять на фронт, издание не приводит.

Ранее Милонов выступил за создание масштабного монумента в память спецоперации на Украине. Во второй половине июня он предложил раздавать участникам конфликта бесплатные туристические путевки.

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова


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