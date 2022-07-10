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Новости 13:35

В Петербурге за сутки подросла COVID-заболеваемость

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки подросла COVID-заболеваемость

В России за сутки зарегистрировали 3 398 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 141 случай меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 39 человека (на 6 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 2 496 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва - 574 новых больных, за ней следуют Петербург - 277 (на 9 больше, чем накануне) и Подмосковье - 219. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 182 человек и скончались 6 (накануне - столько же).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Кореи.


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