Милонов ждет наказаний для группы "Би-2", выступившей на "Газпром арене"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о выборе исполнителя для концерта на "Газпром арене" в день матча за Суперкубок России по футболу. По его мнению, предоставлять сцену группе "Би-2", которая замечена в скептической позиции по отношению к военной спецоперации на Украине, было недопустимо.

В интервью изданию Ura.ru парламентарий рассказал об украинцах, которых якобы поддерживает рок-группа.

"Это унижение достоинства петербуржцев", - заявил Милонов, добавив, что считает нужным наказать музыкантов, а стадион после их концерта помыть "хлоркой с дихлофосом".

Отметим, что победа на футбольном поле 9 июля досталась "Зениту": петербуржцы обыграли московский "Спартак" с разгромным счетом 4:0. В этот день безопасность обеспечивали три тысячи силовиков, которые, по данным пресс-службы ГУ МВД, не выявили серьезных нарушений правопорядка.