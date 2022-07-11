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Новости 12:07

Флагманский ковидный госпиталь Ленобласти перестал принимать COVID-больных

фото ЗакС политика Флагманский ковидный госпиталь Ленобласти перестал принимать COVID-больных

Самое большое ковидное отделение на территории 47-го региона, расположенное в Ленинградской областной клинической больнице на Полюстровском проспекте, прекратило приём COVID-больных граждан, информирует пресс-служба правительства Ленобласти. Данное решение принял комитет по здравоохранению. Всего развёрнуто 90 коек, 60 из которых свободны. Пациентов на ИВЛ нет.

Заражённых коронавирусом жителей области по-прежнему принимают в инфекционных стационарах Всеволожской, Лужской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также в Центральной медико-санитарной части № 38 в Сосновом Бору.

Кроме того, власти региона устраивает уровень вакцинации от COVID-19, который держится в регионе.

"Мы продолжаем держать высокий уровень — от 500 до 700 человек в сутки у нас вакцинируется, из них примерно 300 человек первично. Эту работу мы продолжаем", — высказался глава регионального комздрава Сергей Вылегжанин.


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