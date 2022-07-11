"ВКонтакте" заблокировала страницу экс-координатора штаба Навального* в Мурманске Грудиной

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу бывшего координатора штаба Алексея Навального* в Мурманске Виолетты Грудиной из-за её постов о ситуации на Украине, сообщила она сама у себя в Telegram-канале.

В сообщении от техподдержки соцсети указывается, что требование о блокировке направила Генпрокуратура, а поводом для этого стали "информационные материалы, содержащие недостоверную общественно-значимую информацию" о происходящем на Украине.

Ранее Грудину заочно арестовали и объявили в международный розыск в рамках "санитарного дела".

Сама активистка ещё в конце января вынужденно эмигрировала из России.