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Глава Минздрава заявил о необходимости ревакцинироваться от COVID-19

фото ЗакС политика Глава Минздрава заявил о необходимости ревакцинироваться от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России спокойная, невзирая на подъем заболеваемости в ряде зарубежных стран, заявил 11 июля глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако такое положение не должно отвратить россиян от ревакцинации, полагает министр.

"В ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет", — приводит слова министра ТАСС.

Мурашко уточнил, что рекомендация ревакцинироваться каждые полгода сохраняется в России. "Это критически важно для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", — отметил он.

По сведениям федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 3 097 новых случаев заболевания при 634 госпитализациях. Петербург с 269 пациентами, зараженными за последние сутки, находится на втором месте по заболеваемости после Москвы с ее 514 больными.


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