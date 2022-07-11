Суд в Москве утвердил заочный арест экс-полицейского Кашинцева

Мосгорсуд утвердил вынесенный ранее заочный арест экс-полицейского Олега Кашинцева по делу о распространении фейков про российскую армию по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), информирует 11 июля проект "ОВД-Инфо"*. Сам майор в отставке находится за пределами России.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что Кашинцев якобы распространял материалы "для формирования в обществе негативного отношения к президенту РФ". Бывший полицейский сообщил "ОВД-Инфо"* о том, что причиной возбуждения уголовного дела послужили публикации в его соцсетях, выпущенные 5 и 6 марта.

Ранее Следственный комитет объявил Кашинцева в розыск. Последний известен, в частности, благодаря своей акции в декабре 2021 года, когда он вышел на Красную площадь в полицейской форме, держа в руках плакат со словами поддержки оппозиционеру Алексею Навальному.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов