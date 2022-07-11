ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:59

Навальный сообщил о создании международной антикоррупционной организации

фото ЗакС политика Навальный сообщил о создании международной антикоррупционной организации

Сторонники Алексея Навального запустили международную антикоррупционную организацию, рассказал 11 июля политик в своем Telegram-канале. По его словам, российской власти не удалось уничтожить Фонд борьбы с коррупцией*, и тот получил теперь глобальный статус.

"Представляем вам Anti-Corruption Foundation International. Международная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией", — говорится в опубликованном сообщении.

Места в наблюдательном совете фонда получили супруга Навального Юлия, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, журналистка и писательница Энн Эпплбаум, а также политолог Френсис Фукуяма.

По заявлению Навального, фонд будет "совершенно прозрачен и понятен", а первым взносом на его существование станет присужденная оппозиционеру Европарламентом премия Сахарова в размере 50 тысяч евро.

Ранее Навальный опубликовал пост со словами обеспокоенности за судьбу политика Ильи Яшина, арестованного на 15 суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама