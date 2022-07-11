Навальный сообщил о создании международной антикоррупционной организации

Сторонники Алексея Навального запустили международную антикоррупционную организацию, рассказал 11 июля политик в своем Telegram-канале. По его словам, российской власти не удалось уничтожить Фонд борьбы с коррупцией*, и тот получил теперь глобальный статус.

"Представляем вам Anti-Corruption Foundation International. Международная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией", — говорится в опубликованном сообщении.

Места в наблюдательном совете фонда получили супруга Навального Юлия, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, журналистка и писательница Энн Эпплбаум, а также политолог Френсис Фукуяма.

По заявлению Навального, фонд будет "совершенно прозрачен и понятен", а первым взносом на его существование станет присужденная оппозиционеру Европарламентом премия Сахарова в размере 50 тысяч евро.

Ранее Навальный опубликовал пост со словами обеспокоенности за судьбу политика Ильи Яшина, арестованного на 15 суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.