Навальный выразил обеспокоенность судьбой Яшина

Политик Алексей Навальный заявил 6 июля в своем Telegram-канале о том, что испытывает тревогу о дальнейшей судьбе оппозиционера Ильи Яшина, арестованного в конце июня на 15 суток. По его мнению, арест выглядит "как классическая ситуация, когда сажают на небольшой срок, чтоб за это время сделать документы и посадить надолго".

По версии Навального, власти ненавидят Яшина и мечтают от него избавиться, поскольку тот не только занимается протестной активностью, но также и реализует программу оппозиции в возглавляемом им совете депутатов Красносельского округа Москвы.

"Программа четкая, дела ясные. Привел оппозицию к власти и стал работать на народ, целыми днями занимался городскими проблемами, встречаясь с людьми. Служебную машину отдал под бесплатное такси для инвалидов", — перечислил Навальный достижения оппозиционера и сделал вывод: "То есть реально "при Яшине" в районе жить стало лучше".

При этом Навальный отметил, что подобная активность Яшина сочеталась с политическими заявлениями московских муниципалов. В качестве примера он привел пацифистские высказывания депутата Красносельского округа Алексея Горинова и главы округа Елены Котеночкиной.

"Поэтому Илье Яшину лучи поддержки, пожелания скорейшей свободы. Всех призываю следить за его судьбой и поддерживать его", — резюмировал Навальный.

Яшин был задержан в ночь на 28 июня во время прогулки по парку, полицейские составили на него протокол о неповиновении законному требованию сотрудников правопорядка (ст. 19.3 КоАП РФ). Днем суд арестовал политика на 15 суток, апелляция на это решение была отклонена.