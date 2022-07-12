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Новости 11:19

Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду среди детей в интернете

фото ЗакС политика Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду среди детей в интернете

Блогера Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей по административной статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21 КоАП): данное решение вынес ещё 7 июля мировой суд Москвы.

Фабула разбирательства на данный момент неизвестна.

В тот же день, 7 июля, суд отказался снимать с Дудя* статус иностранного агента.

Добавим также, в октябре 2021 года журналиста штрафовали на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков", которую Лига безопасного интернета узрела в одном из интервью.

*Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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