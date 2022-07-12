Сенатор опроверг планы ограничения "в настоящее время" свободы россиян

В настоящее время российские власти не намерены вводить новые ограничения свободы граждан в связи с продолжающейся спецоперацией, приводит 12 июля РИА "Новости" слова сенатора Андрея Климова. По версии члена Совета Федерации, существующих сейчас законодательных мер "вполне достаточно".

"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно, — выразил мнение сенатор. — Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы".

"Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", — резюмировал представитель верхней палаты парламента.

Климов был в числе соавторов обобщенного законопроекта об иноагентах, внесенного в конце апреля на рассмотрение Госдумы. Документ успешно преодолел положенные чтения и получил 8 июля одобрение Совета Федерации.