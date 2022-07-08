Новый закон об иноагентах поддержан Совфедом

Члены Совета Федерации поддержали новый закон, касающийся контроля за деятельностью иноагентов в России, передает 8 июля ТАСС. Как уточнило информагентство, документ был единогласно поддержан собравшимися на пленарное заседание сенаторами.

Новый закон предусматривает создание единого перечня иностранных агентов вместо четырех, существующих ныне. Получить такой статус сможет любое физическое или юридическое лицо, а также общественные объединения и иностранные структуры, действующие без образования юрлица. Согласно документу, объявить иноагентом можно будет за получение поддержки из-за рубежа либо же за пребывание под иностранным влиянием при условии занятия политической деятельностью.

Закон вводит ряд запретов для иноагентов. Например, их лишают права создавать контент для несовершеннолетних, преподавать несовершеннолетним в муниципальных образовательных учреждениях или же заниматься просветительской деятельностью среди детей. Среди прочего, иноагенты не смогут претендовать на получение господдержки, участвовать в госзакупках и заниматься в качестве эксперта государственной экологической экспертизой.

Также закон вводит понятие лица, аффилированного с иностранным агентом. Это может быть учредитель, участник, руководитель или сотрудник организации, признанной иноагентом либо же лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее средства от иноагента.

В то же время закон избавляет иноагентов от необходимости маркировать сообщения частного характера уведомлением о присвоенном статусе. Также норма прописывает механизм выхода из реестра иностранных агентов, ведением которого занимается Минюст.

Сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста Сергея Пархоменко* на 10 тысяч рублей за несоблюдение обязанностей иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). Ранее Юрий Дудь** не смог добиться в суде отмены присвоения себе иноагентского статуса.

*Минюст внёс Сергея Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента