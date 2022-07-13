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"Грабёж какой-то!": Марину Литвинович во второй раз оштрафовали из-за участия во встрече КПРФ с избирателями

фото ЗакС политика "Грабёж какой-то!": Марину Литвинович во второй раз оштрафовали из-за участия во встрече КПРФ с избирателями

Правозащитницу Марину Литвинович оштрафовали на 20 тысяч рублей по "протестной" статье 20.2 КоАП, сочтя её виновной в участии в несанкционированной акции, рассказала она в своём Telegram-канале.

Речь идет о встрече депутатов КПРФ с избирателями, которая прошла 20 сентября прошлого года. Примечательно, но Литвинович уже второй раз привлекают к ответственности из-за участия в данном мероприятии. 8 июля её оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики из-за упоминания в своей устной речи проекта "Умное голосование", который, по версии правоохранителей, может быть связан с запрещённым ФБК*.

"Просто грабёж какой-то! Только за последнюю неделю у меня штрафов на 52 тысячи рублей. Но, спасибо, с другой стороны, моим детям, которые ещё несовершеннолетние, и благодаря которым я не сижу под арестом, а постоянно плачу штрафы", - прокомментировала очередное решение Литвинович.

Интересы правозащитницы представляли адвокаты Юлия Евдокимова и Юлия Трегубова.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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