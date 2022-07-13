Суд в Москве признал законным включение Моргенштерна* в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение рэпера Алишера Моргенштерна* в перечень иноагентов, передает 13 июля ТАСС. Поданный музыкантом иск к Министерству юстиции был отклонен.

"Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т.* к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме", — цитирует ТАСС решение судьи.

По версии Минюста, Моргенштерн* получил в период с 2020 по 2022 год более 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd за публикацию политических постов. Представители защиты указывали, что исполнитель никогда не состоял на государственной или муниципальной службе, не пытался участвовать в выборах, не состоял ни в одной политической партии и потому иноагентом быть не может.

Моргенштерн* подал иск к Минюсту 23 мая после того, как его имя появилось в списке иностранных агентов. В настоящее время он находится за границей, опасаясь преследования со стороны российских силовиков и лично главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который в ноябре 2021 года обвинил рэпера в том, что тот якобы "торгует наркотиками" в соцсетях.

* Минюст признал Алишера Моргенштерна физлицом — иностранным агентом