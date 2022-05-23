Моргенштерн* подал в суд на Минюст РФ из-за своего попадания в реестр иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн* решил обратиться с иском в суд, чтобы оспорить своё включение в реестр СМИ-иностранных агентов, делится ТАСС.

В качестве ответчика исполнитель указал Министерство юстиции РФ.

Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая. Не так давно его во второй раз оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за содержимого музыкальных клипов.

Моргенштерн*, ранее уехавший из России, стал объектом преследования отечественных правоохранителей ещё в прошлом году: претензии возникали как к его внешнему виду, так и к содержимому его клипов. Личное внимание на рэпера обратил даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который публично обвинил его в торговле наркотиками. Вскоре после этого заявления стало известно об отъезде музыканта из РФ.

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом физлицом - иностранным агентом