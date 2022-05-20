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Новости 16:41

Моргенштерна* оштрафовали ещё на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

фото ЗакС политика Моргенштерна* оштрафовали ещё на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд в Набережных Челнах решил рэпера Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административной статье о пропаганде наркотиков, информирует ТАСС.

О том, что в отношении исполнителя заведено ещё одно дело, стало известно в начале апреля.

Моргенштерн*, ранее эмигрировавший из России, стал объектом преследования отечественных правоохранителей ещё в прошлом году: претензии возникали как ко внешнему виду молодого человека, так и к содержимому его видеоклипов. Свой взор на рэпера обратил даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который публично обвинил его в торговле наркотиками. Вскоре после этого заявления стало известно об отъезде музыканта из России. Ещё позже он создал собственное медиа.

6 мая Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов.

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом физлицом - иностранным агентом


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