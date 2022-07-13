Еврокомиссия допустила транзит санкционных грузов в Калининград по железной дороге

Провоз попавших под европейские санкции грузов через Литву между Калининградом и остальной Россией запрещен только по автомобильным дорогам, следует из заявления Еврокомиссии. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ЕК 13 июля.

"Транзит подпадающих под санкции товаров автомобильным транспортом с российскими операторами не разрешен в соответствии с мерами ЕС. Подобный подобный запрет не существует для железнодорожного транспорта, без ущерба для обязательства государств-членов осуществлять эффективный контроль", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В то же время транзит подсанкционных товаров военного и двойного назначения запрещен вне зависимости от того, какой вид транспорта используется для их провозки. Кроме того, ЕК указала на необходимость проверки, остаются ли объемы перевозок в рамках средних значений за предыдущие три года, и нет ли "никаких необычных потоков или торговых моделей, которые могли бы привести к обходу".

Напомним, начиная с 18 июня Литва приостановила транзит по своей территории попавших под европейские санкции грузов между Калининградской областью и материковой Россией. В начале июля глава региона Антон Алиханов предложил построить выделенную дорогу в регион. На следующий день Литва заявила, что не пойдет на установление "зеленых коридоров" для транзита в Калининград.

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