КГИОП отказался признать памятником Ленхладокомбинат на улице Шкапина

Комплекс зданий склада-холодильника на улице Шкапина не захотели включать в перечень объектов культурного наследия, говорится в распоряжении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга от 13 июля. Документ был опубликован на сайте Смольного.
Бывший Ленхладокомбинат № 4 решено исключить из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Взять этот комплекс под охрану просили градозащитники. Ранее Куйбышевский районный суд отказался признать склад-холодильник дореволюционной постройкой.
Снос бывшего хладокомбината начался летом 2021 года. На его месте планируется строительство жилого комплекса. Позже суд запретил демонтаж, однако через несколько месяцев изменил решение, разрешив продолжить работы.