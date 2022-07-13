КГИОП отказался признать памятником Ленхладокомбинат на улице Шкапина

Комплекс зданий склада-холодильника на улице Шкапина не захотели включать в перечень объектов культурного наследия, говорится в распоряжении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга от 13 июля. Документ был опубликован на сайте Смольного.

Бывший Ленхладокомбинат № 4 решено исключить из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Взять этот комплекс под охрану просили градозащитники. Ранее Куйбышевский районный суд отказался признать склад-холодильник дореволюционной постройкой.

Снос бывшего хладокомбината начался летом 2021 года. На его месте планируется строительство жилого комплекса. Позже суд запретил демонтаж, однако через несколько месяцев изменил решение, разрешив продолжить работы.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков