Следствие ходатайствует об аресте экс-главы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Данилова

Следствие намерено добиться заключения под стражу бывшего руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александра Данилова: из ещё трёх сотрудников предприятия, которых задержали вместе с ним, только для одного запросили более мягкую меру пресечения, пишет "Фонтанка".

Под арест следователи хотят отправить троих фигурантов разбирательства. Кроме Данилова, это специалист "Водоканала" по подключениям Вячеслав Гольдин и экс-замначальника отдела подключения Алексей Грибулин. Ещё один участник процесса Антон Вебер может попасть под запрет определённых действий.

Напомним, четверых топ-менеджеров "Водоканала" задержали после обысков 12 июля в рамках уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Силовики опрашивали также нынешнего руководителя предприятия Сергея Волкова.

Всего возбуждено шесть уголовных дел.