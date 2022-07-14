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Новости 14:25

Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ может пройти уже осенью

фото ЗакС политика Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ может пройти уже осенью

Народный плебисцит о присоединении Запорожской области Украины к РФ может пройти уже нынешней осенью, сообщил РИА "Новости" член главного совета областной военной администрации Владимир Рогов.

"Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", – поделился он.

По словам чиновника, в референдуме, а также в сроках его проведения якобы заинтересованы местные жители.

Ранее Рогов заявлял, что, по его мнению, референдум о вхождении в состав РФ Запорожья, занятого российскими войсками, пройдёт в нынешнем году. Аналогично думают и в Совете Федерации.


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