ТАСС: Собственника шахты "Листвяжная", при обрушении которой погиб 51 горняк, отпустили из СИЗО

Президента холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) и основного собственника шахты "Листвяжная" в Кузбассе Михаила Федяева, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного разбирательства о взрыве на горном предприятии, отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, уведомил ТАСС осведомлённый источник.

"Ему изменили арест на подписку о невыезде. Его уже освободили [из СИЗО]", - поделился собеседник агентства.

Ранее суд арестовал главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова. Всех их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября 2021 года в одном из вентиляционных штреков произошёл взрыв с последующим пожаром. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Погиб 51 шахтёр, из них пятеро — горноспасатели.