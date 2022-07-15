Правительство РФ опубликовало постановление об отмене ковидных ограничений на границе

Правительство России опубликовало постановление об отмене COVID-ограничений на сухопутных границах страны. Документ расположен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, в перечень актов, которые утрачивают легитимную силу, вошли распоряжения № 635-р и № 763-р. В соответствии с этими нормативами покидать пределы России по суше можно было только при наличии веских причин — лечения, бизнеса либо наличия зарубежной недвижимости.

Добавим, что, несмотря на то что постановление обретало силу с наступлением 15 июля, туристы не могли покинуть пределы России вплоть до опубликования постановления на портале правовой информации. Из-за этого на границе образовались толпы из желающих выехать за пределы страны, однако до недавних пор никого не пускали.