Запретное удовольствие единороссов

фото ЗАКС.Ру

Социальная сеть Instagram* получила сокрушительный удар в середине марта. Из нее массово ушли чиновники и депутаты Заксобрания Петербурга, в основном представители "Единой России". На прощание они сделали громкие заявления о русофобской политике компании Meta* и разжигании ненависти в американских соцсетях. Однако полного бойкота не получилось. Некоторые единороссы до сих пор ставят лайки в заблокированном приложении.

"Не считаю для себя возможным пользоваться информационной площадкой, на которой размещаются призывы к убийству граждан России. Такое неприкрытое варварство заслуживает не просто осуждения, а полного бойкота. Призываю коллег-депутатов и всех жителей Петербурга присоединиться к тотальной блокаде социальных сетей компании Meta*. Русофобия должна быть наказана", - написал в своем прощальном инста-посте председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Это сообщение активно лайкали однопартийцы, а коллеги по парламенту сделали на своих страницах подобные заявления. Некоторые просто скопировали месседж Бельского и перепостили к себе на страницы. Однако сотни тысяч жителей города предпочли скачать VPN понадежнее, а не следовать советам спикера ЗакСа. Спустя четыре месяца выяснилось, что в рядах не поддержавших тотальную блокаду оказались коллеги и однопартийцы Бельского.

Instagram* в России заблокировали 14 марта. В течение трех предшествующих дней из соцсети помпезно уходили политики-патриоты. Поводом для их недовольства стало заявление представителей компании Meta* о том, что пользователям Facebook* и Instagram* из отдельных стран будет позволено публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Обычно подобный "хейтспич" в этих соцсетях удаляется.

Петербургские единороссы ответили прямо. Они сделали посты с заявлениями о том, что больше не могут находиться в Instagram*. Депутат Константин Чебыкин, например, сообщил, что эта соцсеть разжигает межнациональную рознь, а Марина Макарова обвинила американские платформы в лояльной политике "в отношении призывов к насилию против россиян". Под постом дочери бывшего лидера петербургских единороссов поставили один лайк - от сообщества Shushary Party.

О своем уходе из популярной социальной сети также поспешили заявить депутаты ЛДПР и "Новых людей". Представители последних Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов тоже высказались о невозможности игнорировать позицию Instagram* и желании уйти на другие площадки. Их бойкот продлился менее трех месяцев. Павлов 9 мая в Instagram* поздравил горожан с Днем Победы, а Панов вернулся в соцсеть, которую называл "платформой для разжигания настоящей межнациональной розни", 7 июня. Чтобы рассказать подписчикам о своем участие в велогонке La Strada.

- Я спросил у юристов, можно или нельзя пользоваться Instagram*, - сообщил ЗАКС.Ру Павлов. - Узнал, что можно. Тем более что даже у некоторых депутатов Госдумы там есть каналы, которыми они пользуются. Поэтому решил не терять контакт со своими подписчиками.

От своих мартовских слов представитель "Новых людей" отказываться тоже не стал. Он по-прежнему считает, что в начале спецоперации представители Meta* "вели себя не очень правильно".

Под многими майскими, июньскими и июльскими постами депутата Павлова стоят лайки его коллеги по ЗакСу, члена "Единой России" Наталии Астаховой. Она реагировала, например, на сообщения о спортивных успехах лидера фракции "Новые люди" и необходимости обсуждать перспективы развития Охтинского мыса - этот вопрос не стали включать в повестку заседания из-за позиции единороссов. В марте Астахова одобрительно лайкнула пост Бельского с призывом бойкотировать Instagram*.

Депутат подтвердила ЗАКС.Ру, что иногда просматривает обновления в приложении и из уважения лайкает посты своих избирателей и друзей. Она не считает это серьезной активностью.

- Когда я только решила войти в соцсети, еще когда была главой муниципалитета, мне показалось, что лучше всего начинать с Instagram*. Я очень серьезно свою страницу раскручивала, просила активных жителей подписываться. У меня очень много подписчиков, и я захожу, просматриваю их посты, лайкаю из уважения к людям, которых я знаю, к тому, что они когда-то меня поддержали. У меня такой стиль. Но сама я в Instagram* ничего не выкладываю. Сейчас я активна только в Telegram и в "ВКонтакте". Но там не так просто раскрутиться, на это нужно время, - рассказала Астахова.

Остался Instagram* и у других депутатов ЗакСа. Члены фракции "Единая Россия", как и обещали, новых постов с середины марта не делали. Но за чужими иногда поглядывают. Один из единороссов признался ЗАКС.Ру, что время от времени машинально проверяет обновления в приложении. Напомним, что сделать это не так-то просто, для доступа в заблокированную соцсеть приходится пользоваться VPN-сервисами, с которыми нещадно борется Роскомнадзор.

"Я прекрасно понимаю, что подростки, да и родители некоторые, с помощью VPN обходят блокировки и продолжают пользоваться запрещенными, экстремистскими Instagram*, Facebook* и далее по списку. Эти сети все равно находятся вне конкурентной среды", - сказал по этому поводу лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы Сергей Боярский во время своего онлайн-вебинара 12 июля.

Сам Боярский свой профиль в Instagram* закрыл. За другими думскими единороссами из Петербурга активности в заблокированной соцсети за последние четыре месяца тоже не замечено. Виталий Милонов вообще удалил свою страницу.

Многие менее статусные партийцы не спешат отказываться от соцсети, которую их лидер назвал запрещенной и экстремистской. Муниципалы, в том числе и некоторые главы округов, продолжили рассказывать подписчикам об их жизни. Судя по лайкам на чужих страницах, достаточно много времени в Instagram* проводят активисты и руководители петербургской "Молодой гвардии Единой России". В середине марта на своих страницах МГЕР тоже возмущались политикой американских соцсетей.

Молодого единоросса Владислава Тюльпанова, недавно ставшего членом Молодежного парламента Петербурга, это не смущает. Он тоже лайкал прощальный пост Бельского, но сам из Instagram* не ушел. Начинающий политик постит в соцсети свои рассуждения о величии России и отвечает на комментарии хейтеров. На него подписаны почти 2,5 млн человек.

Руководители органов исполнительной власти тоже высказывались об американских соцсетях. Председатель комитета по культуре Федор Болтин, к примеру, прекратил активность в Instagram* постом с обвинением компании Meta* в переходе "на сторону информационного терроризма". Еще более красноречив оказался вице-губернатор Максим Мейксин, в начале июля ставший главой Горизбиркома. В своем блоге он оставил только картинку с буквой Z и назвал Instagram* "преступной сетью". О прекращении своей активности в этой сети сообщал и вице-губернатор Борис Пиотровский, взявший на себя часть полномочий Мейксина после его ухода из Смольного.

Прощальный пост Пиотровский сделал 11 марта, но удалять аккаунт не стал. Майские, июньские и июльские лайки Пиотровского можно найти на страницах футбольного клуба "Зенит", писателя Сергея Минаева, режиссера Карины Кандель или все того же депутата Павлова.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Сергей Еремеев