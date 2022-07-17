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Зюганов заявил о необходимости восстановить пионерию прежде запрета вейпов

фото ЗакС политика Зюганов заявил о необходимости восстановить пионерию прежде запрета вейпов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался об инициативе ЛДПР о запрете в России электронных сигарет и вейпов, передает 17 июля Telegram-канал URA.RU. Комментируя предложение, политик заявил о необходимости открытия в России пионерских школ и производственной практики. По его мнению, подобные меры станут альтернативой курению и уберегут молодежь от вредной привычки.

"Электронная сигарета — это путь к развитию наркомании и разрушению организма молодого человека, — высказался Зюганов. — Но надо всегда молодежи предлагать альтернативу. Давайте создавать спортивные клубы, воссоздадим пионерские школы, возродим производственную практику".

Как заявил политик, молодым людям самим не захочется курить, если им будет чем заняться.

Ранее представители ЛДПР вспомнили о своем законопроекте о запрете вейпов и электронных сигарет, внесенном в Госдуму в конце января 2022 года. На пленарных заседаниях проект не рассматривался.


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