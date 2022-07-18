Экс-редактора Первого канала Овсянникову отпустили после задержания в Москве

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла из отдела полиции в ночь на 18 июля, сообщило "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, защищавшего ее интересы. На задержанную составили протокол по статье о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ), ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как уточнила "Медиазона"*, поводом для составления протокола стала публикация в соцсетях прокремлевского блогера Илиаса Меркури, который выложил видеозапись с выступлением Овсянниковой у Басманного суда Москвы в день ареста оппозиционера Ильи Яшина. В своей речи активистка выступила с осуждением спецоперации на Украине, тем самым допустив, по версии полиции, дискредитацию Вооруженных сил.

О задержании Овсянниковой стало известно вечером 17 июля. Информация об этом появилась в ее Telegram-канале, в подтверждение к посту были приложены три фотографии с места событий.

В середине марта Марина Овсянникова устроила перформанс в прямом эфире Первого канала, появившись в студии с пацифистским плакатом во время новостного выпуска.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Марины Овсянниковой