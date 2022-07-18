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В Петербурге растет заболеваемость ковидом и падает количество госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге растет заболеваемость ковидом и падает количество госпитализаций

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 517 новых случаев заболевания коронавирусом, отчитался 18 июля федеральный оперштаб. Таким образом, ковидная статистика в городе продолжает демонстрировать тенденцию к росту: накануне сообщалось о 435 новых пациентах, а в субботу — о 364 больных.

При этом в городе продолжают снижаться показатели госпитализаций: если 16 июля их насчитывалось 97, то 17-го — уже 33, а 18-го — только 22. Одновременно сокращается статистика выздоровлений. В понедельник оперштаб отчитался о 28 излечившихся, при том что накануне говорилось о 62 выздоровевших, а в субботу — о 114.

За сутки в Петербурге зарегистрировано шесть смертей от коронавируса.

Что касается показателей по России, то за сутки в стране выявлено 4 548 новых случаев коронавируса при 2 531 выздоровевшем. Оперштаб сообщил о госпитализации 575 пациентов и о смерти 35 человек от последствий болезни.


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