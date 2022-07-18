Белоруссия и Афганистан попали в пятерку "лучших стран" для российских туристов по версии "Русофоболокатора"

Экс-мэр Архангельска Александр Донской представил публике свой сервис под названием "Русофоболокатор", представляющий собой рейтинг дружественных и недружественных России государств, известило 18 июля издание "7х7". Названный проект, по мысли создателя, должен помочь соотечественникам с выбором стран для поездки.

В пятерку наиболее благожелательно настроенных к России стран попали Белоруссия, Сербия, Словакия, Афганистан и Туркмения, следует из опубликованного рейтинга. Список недружественных государств возглавили Украина, Польша, США, Великобритания и Израиль.

Ранее, анонсируя создание рейтинга, Донской сообщил о проведении "достаточно большого объема работ". "В каждой стране, как я понял, достаточно опросить 50 человек, чтобы было понимание, что происходит. Не нужны большие объемы данных", — поведал он.

Создание "Русофоболокатора" — далеко не первая инициатива Донского. К примеру, в декабре 2021 года он выступил с предложением переименовать Архангельск в Путинград, а саму область — в Ангельскую.