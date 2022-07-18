В МО "Горелово" снова пытаются лишить Лебедеву мандата

Глава МО "Горелово" Дмитрий Иванов подал жалобу в Третий кассационный суд на решение районного суда, по которому мундепу Юлии Лебедевой удалось вернуть мандат, сообщила ЗАКС.Ру сама Лебедева. Обращение поступило в суд 15 июля. Почти год спустя после восстановления полномочий.

Лебедева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что жалоба на решение подана в последний день шестимесячного срока, в который можно попытаться оспорить решение. Из-за сжатых сроков мундеп не смогла подготовить свою версию жалобы.

- Обычно суды либо аргументы одной стороны, либо другой принимают. В данном случае не поданная мной жалоба может трактоваться как согласие с решением суда, что основания лишать меня полномочий были, что, естественно, не соответствует действительности, - сказала Лебедева.

Лишить Лебедеву полномочий требовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Свое обращение он направил в совет еще в апреле 2021 года. Поводом для этого стали ошибки в декларации, которые якобы не позволяли ей занимать место в совете: она не указала квартиру, которая ей не принадлежит, и некий доход по договору страхования. После трех собраний депутаты все же проголосовали за досрочное прекращение полномочий. В сентябре 2021 года Красносельский районный суд встал на сторону Лебедевой и вернул ей мандат.

Напомним, в конце 2021 года сразу в нескольких муниципалитетах несколько депутатов лишились мандатов их-за ошибок в сведениях о доходах и имуществе.

Константин Леньков