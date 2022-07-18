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Суд оставил в силе арест помощника главы МВД Умнова

фото ЗакС политика Суд оставил в силе арест помощника главы МВД Умнова

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, поданную защитой помощника главы МВД Сергея Умнова, на его заключение под стражу и признал законным арест фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, что Умнова и еще двух работавших в Петербурге генералов МВД Ивана Абакумова и Алексея Семенова обвиняют в том, что они распоряжались по своему усмотрению средствами из Фонда содействия программам ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Вместе с ними по делу проходит находящаяся под стражей бывшая глава отдела правового обеспечения управления ГИБДД Елена Копьева.

В 2012-2019 годах Умнов руководил петербургским главком МВД. 


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