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Суд оставил ректора РАНХиГС под домашним арестом

фото ЗакС политика Суд оставил ректора РАНХиГС под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимира Мау, проходящего по коррупционному делу. Как пишет ТАСС, сторона защиты просила суд при рассмотрении меры пресечения учесть государственные награды ученого. Кроме того, адвокаты заявляли о том, что ректор РАНХиГС не собирается покидать страну в случае, если его выпустят под залог или назначат ему запрет определенных действий.

В начале мая врио ректора академии назначили Максима Назарова.

Напомним, что Владимир Мау проходит по так называемому делу Раковой, возбужденному по статье о мошенничестве. В частности, ему вменяют фиктивное трудоустройство людей. По оценке следствия, ущерб бюджету от действий ученого составил 21 млн рублей. В деле также фигурируют экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев, которых держат в СИЗО.


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