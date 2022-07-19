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Новости 11:18

Количество госпитализаций в Петербурге выросло за сутки в четыре раза

фото ЗакС политика Количество госпитализаций в Петербурге выросло за сутки в четыре раза

За последние 24 часа в Петербурге насчитали 521 нового пациента с коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба от 19 июля. Это немногим больше показателей понедельника — накануне сообщалось о 517 заболевших в городе.

При этом за сутки почти в четыре раза (с 22 до 84) выросло количество госпитализаций и в 15 раз (с 28 до 430) — количество выздоровлений. От последствий заболевания за тот же период скончались пять человек.

Всего по России зафиксировано 4 200 новых случаев коронавируса при 1 337 госпитализациях и 4 186 случаях выздоровлений. На всей территории страны за сутки зарегистрировано 44 смерти, связанных с коронавирусом.


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