Вишневский поинтересовался у Беглова особенностями подготовки реновации в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил губернатору Александру Беглову запрос, касающийся планируемой городским правительством реновации. Копию обращения парламентарий опубликовал 19 июля в своем Telegram-канале.

В направленной градоначальнику бумаге перечислены пять вопросов, касающихся программы комплексного развития территорий. В частности, Вишневский поинтересовался, в ведении какого госоргана окажется определение границ подлежащих реновации зон жилой застройки, а также кто именно будет разрабатывать проекты решений о проведении реновации. Помимо этого яблочник спросил, кто, где и как будет публиковать проекты решений о проведении реновации, как об этом планируется извещать горожан и существуют ли сейчас готовые проекты решений о комплексном развитии территорий.

В своем посте Вишневский отдельно сообщил, будто в районных администрациях "срочно собирают совещания" в ответ на активность недовольных реновацией петербуржцев. "Очень они обеспокоены активностью граждан, которые стремительно объединяются против реновации, и намерены отстаивать свой образ жизни и свое имущество. Чиновники ищут "зачинщиков"", — написал он, указав, что госслужащие "борются со следствием, а не с причинами".

Заксобрание Петербурга приняло проект о реновации в окончательном чтении на внеочередном заседании 29 июня. В середине июля депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил Беглову список вопросов касательно проведения программы.