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Новости 19 июля, 19:36

Шульман* обжаловала в суде отказ вычеркнуть ее из списка иноагентов

фото ЗакС политика Шульман* обжаловала в суде отказ вычеркнуть ее из списка иноагентов

Политолог Екатерина Шульман* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы отказ исключить ее из перечня иностранных агентов, сообщило РИА "Новости" 19 июля.

"В суд поступила апелляционная жалоба", — проинформировали агентство в суде. Разбирательство будет проходить в Мосгорсуде, его дата пока не назначена.

Шульман* уже пыталась оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде, но тот вынес 16 июня отказ в удовлетворении ее требований. На заседании представители Минюста заявили, что для включения в перечень иноагентов никакие "количественные и качественные характеристики" получения зарубежных средств не требуются.

Сама политолог говорила, что причиной внесения ее имени в соответствующий перечень послужило "опосредованное иностранное финансирование" в виде зарплаты на "Эхе Москвы" и в Московской высшей школе социальных и экономических наук, а также средства от Потанинского фонда, издательства АСТ и института "Стрелка".

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Екатерины Шульман*


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