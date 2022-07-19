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Новости 19 июля, 20:10

Вишневский анонсировал законопроект о защите петербуржцев при реновации

фото ЗакС политика Вишневский анонсировал законопроект о защите петербуржцев при реновации

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил 19 июля в своем Telegram-канале о завершении подготовки законопроекта о реновации. По его словам, документ направлен для получения юридического заключения с тем, чтобы в дальнейшем поступить на рассмотрение городского парламента.

Документ предполагает предоставление собственникам и нанимателям равнозначного по площади и количеству комнат жилья взамен прежнего. Новая квартира должна находиться в том же районе, что и предыдущая, а переселение в другой район должно проходить только с согласия жильца. Кроме того, Вишневский предлагает ограничить реновацию не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции зданий исключительно "хрущевками" 1957-1970 годов постройки, степень износа которых превышает 70 %.

Парламентарий указал, что за последнее время получил более 700 обращений  от граждан касательно программы реновации, причем с каждым днем их количество только увеличивается. "Каждый день — все новые сообщения о растущей активности людей. Похоже, в Смольном кто-то здорово недооценил степень покорности горожан любым властным начинаниям", — резюмировал он.

Ранее Вишневский направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой объяснить механику проведения реновации в Петербурге. Тем временем во вторник жители МО "Гражданка" собрали за два часа более 500 подписей под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить старта программы реновации в городе.


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