В Автово продолжается борьба муниципалов с торговыми павильонами

К выходу из здания петербургской станции метро "Автово" 19 июля вновь вернулся ларек, который ранее убрали после жалоб местных жителей, муниципалов и депутата ЗакСа Андрея Алескерова. Об этом сообщает Telegram-канал МО "Автово".

В связи с этим глава муниципалитета Илья Шмаков, регулярно выступающий против нелегальной торговли, обратился в комитет по контролю за имуществом с тем, чтобы чиновники занялись проблемой. Депутат обращает внимание, что объект не включен в схему размещения нестационарных торговых точек.

"Просим вас проверить законность размещения указанного павильона и, при установлении факта его самовольного размещения, срочно провести мероприятия по освобождению незаконно используемой территории", - говорится в письме Шмакова.

Ранее для борьбы с ларьками глава округа обустраивал себе уличный "кабинет" возле точек нелегальной торговли, где вел "выездной прием" граждан и собирал подписи единомышленников.

фото: Муниципальное образование Автово / Telegram