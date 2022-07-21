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Новости 11:21

За сутки в Петербурге выявлено свыше 600 новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге выявлено свыше 600 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в Петербурге зафиксировано 604 новых случая коронавирусной инфекции, следует из данных федерального операштаба от 21 июля. Таким образом, заболеваемость в городе продолжает расти: так, накануне здесь выявили 572 новых случая COVID-19, а во вторник — 521.

Одновременно в Петербурге растет количество выздоровлений — в четверг оперштаб отчитался о 546 таких случаях, в то время как в среду — о 513. Количество госпитализаций (71) выросло относительно показателей прошлого дня (60), но тем не менее не дотягивает до показателей вторника (84).

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в Петербурге от последствий коронавируса скончались четыре человека.

В целом по России также наблюдается рост заболеваемости: если во вторник сообщалось о 4 200 новых случаев, то на следующий день — о 5 685, а сегодня — о 6 391. За сутки в стране насчитали 1 195 госпитализаций при 4 529 выздоровлениях и 42 смертях.


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