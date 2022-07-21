Baza: Из-за длительных карантинов перед встречами с Путиным десятки сотрудников ФСО и АП расторгли браки

Сотрудники Федеральной службы охраны и президентской администрации получили послабление, касающееся противоэпидемических ограничений: отныне перед мероприятиями с Владимиром Путиным от них требуется десять дней изоляции вместо двух недель, о чем пишет издание Baza.

При этом утверждается, что главное послабление состоит в отмене обязательных трехмесячных карантинов, на которых их держали в Сочи до и после очного контакта с президентом.

По сведениям издания, именно из-за длительных "сочинских" разлук, часто занимавших более полугода, десятки сотрудников ФСО и АП расстались со своими супругами и спутниками жизни.