ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:39

Беглов назначил Москаленко вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Беглов назначил Москаленко вице-губернатором Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко вице-губернатором, передает 21 июля пресс-служба градоначальника. Документ вступит в силу с 25 июля.

"На этом посту Валерий Москаленко будет курировать работу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга и Управления социального питания", — указали в губернаторской пресс-службе.

Также Беглов расширил список комитетов, курируемых вице-губернатором Николаем Линченко. Начиная с 25 июля в сферу его ответственности войдут также комитет по инвестициям и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. При этом КРТИ находится под опекой чиновника с начала июня, когда ему передали кураторство над комитетом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама