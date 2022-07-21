Беглов назначил Москаленко вице-губернатором Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко вице-губернатором, передает 21 июля пресс-служба градоначальника. Документ вступит в силу с 25 июля.

"На этом посту Валерий Москаленко будет курировать работу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга и Управления социального питания", — указали в губернаторской пресс-службе.

Также Беглов расширил список комитетов, курируемых вице-губернатором Николаем Линченко. Начиная с 25 июля в сферу его ответственности войдут также комитет по инвестициям и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. При этом КРТИ находится под опекой чиновника с начала июня, когда ему передали кураторство над комитетом.