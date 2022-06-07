Вице-губернатору Линченко временно поручили курировать КРТИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июня подписал распоряжение о временном возложении обязанностей по решению вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры на вице-губернатора Николая Линченко.

Чиновнику также поручаются контроль и координация работы соответствующего комитета Смольного (КРТИ) и взаимодействие с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством. К своим новым, но временным обязанностям Линченко приступит с 8 июня. Сейчас чиновник уже курирует три комитета Смольного: КГА, КГИОП и комитет по строительству. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Прежде комитет по развитию транспортной инфраструктуры курировал вице-губернатор Максим Соколов, покинувший правительство Петербурга в мае. Законодательное собрание 7 июня утвердило на должность нового "транспортного" вице-губернатора бывшего главу комтранса Кирилла Полякова. К вечеру того же дня губернатор Беглов подписал соответствующее распоряжение, но в зону ответственности Полякова КРТИ не вошел. Ему достались комитет по транспорту, комитет по инвестициям и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Кроме того, согласно распоряжению Беглова, комитет по развитию туризма, также ранее находившийся в ведении Максима Соколова, переходит под контроль вице-губернатора Бориса Пиотровского. Прежде этот чиновник отвечал только за комитет по культуре, комитет по печати и комитет по физкультуре и спорту.