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Вице-губернатору Линченко временно поручили курировать КРТИ

фото ЗакС политика Вице-губернатору Линченко временно поручили курировать КРТИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июня подписал распоряжение о временном возложении обязанностей по решению вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры на вице-губернатора Николая Линченко.

Чиновнику также поручаются контроль и координация работы соответствующего комитета Смольного (КРТИ) и взаимодействие с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством. К своим новым, но временным обязанностям Линченко приступит с 8 июня.  Сейчас чиновник уже курирует три комитета Смольного: КГА, КГИОП и комитет по строительству. Документ опубликован на сайте городской администрации. 

Прежде комитет по развитию транспортной инфраструктуры курировал вице-губернатор Максим Соколов, покинувший правительство Петербурга в мае. Законодательное собрание 7 июня утвердило на должность нового "транспортного" вице-губернатора бывшего главу комтранса Кирилла Полякова. К вечеру того же дня губернатор Беглов подписал соответствующее распоряжение, но в зону ответственности Полякова КРТИ не вошел. Ему достались комитет по транспорту, комитет по инвестициям и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. 

Кроме того, согласно распоряжению Беглова, комитет по развитию туризма, также ранее находившийся в ведении Максима Соколова, переходит под контроль вице-губернатора Бориса Пиотровского. Прежде этот чиновник отвечал только за комитет по культуре, комитет по печати и комитет по физкультуре и спорту. 


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