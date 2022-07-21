"Победа будет за нами": Вишневский о будущем градозащиты

Депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции "Яблоко" Борис Вишневский не согласился с утренним заявлением кинорежиссера Александра Сокурова о своем "поражении" на фоне перемен в известных градозащитных организациях. "Яблочник" уверен, что, несмотря на позицию городских властей, активисты не перестанут выступать за сохранение исторического облика Петербурга.

- Я понимаю его состояние, его огорчение происходящим и вполне его разделяю, но я не считаю, что мы проиграли. Мне кажется, он все-таки впадает в большее уныние, чем это действительно соответствует ситуации. Да, ситуация тяжелая. Это не значит, что мы опустим руки и перестанем сопротивляться. Все, что мы делали для защиты города - оно не зависело от того, имеем ли мы какой-то статус в каких-то организациях. Все равно победа будет за нами, потому что нас поддерживает общество, - сказал Вишневский в беседе с ЗАКС.Ру.

Парламентарий отметил, что попытки недоброжелателей разрушить существующие градозащитные структуры, по его мнению, лишь опозорят их. Активность противников сноса исторических домов от этого не снизится. Тем не менее, Вишневский согласен, что официальный статус облегчал их деятельность. В частности, была возможность действовать от лица легальных структур.

- В этом плане будет сложнее, но это проигранное сражение, но не война. Эту битву за Петербург мы выиграем. Даже если проиграли часть сражений, - добавил Вишневский.

Напомним, утром 21 июля Сокуров опубликовал сообщение, в котором заявил о своем "проигрыше" в части градозащитного движения. К таком выводу его подтолкнула недавняя встреча с главой городского парламента Александром Бельским. По словам общественника, спикер разделяет озабоченность этим вопросом, но не смог дать разъяснений. До этого Сокуров обращался к главе города Александру Беглову с требованием повлиять на ситуацию.

Летом 2022 года известных градозащитников начали массово исключать из профильных организаций и объединений. В частности, полностью сменилось руководство Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Петербурге. Еще несколько соратников Сокурова выбыли из Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

Константин Леньков