"Как житель города сообщаю о своем поражении": Сокуров подвел итоги работы своей градозащитной группы

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров опубликовал открытое письмо, посвященное петербургскому градозащитному движению, на разгром которого он ранее пожаловался губернатору. Текст документа опубликован в группе "Остров Сокурова" в социальной сети. В нем автор, в частности, рассказывает о своем недавнем разговоре со спикером ЗакСа Александром Бельским. С одной стороны, отмечает общественник, Бельский согласился с его доводами об ударе, нанесенном по градозащитному движению. С другой стороны, Сокуров пишет, что так и не добился разъяснений о причинах случившегося и, кроме того, заметил "открыто раздраженное отношение" спикера к некоторым упоминавшимся градозащитникам,

"Иногда мне казалось, что городская община может быть сильнее, умнее и патриотичнее, чем чиновный люд, лукавство целей и методов которого уж очень хорошо по истории России нам известно. Вот это правда: до бога высоко, до царя далеко. Я ошибся. Я проиграл. Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении", - говорится в тексте.

Бывший депутат ЗакСа и сподвижник Сокурова по градозащитному движению Максим Резник в своем кратком комментарии к письму режиссера констатировал в своем Telegram-канале, что "Петербургская градозащитная "группа Сокурова" (2010-2022) стала историей".

Напомним, что конфликт в стане ВООПиИК обострился нынешним летом: работу петербургского отделения прекратили решением из Москвы. Впоследствии из петербургского отделения исключили представителей "группы Сокурова" Анну Капитонову, Бориса Вишневского, Александра Кононова. Нескольких единомышленников Сокурова также выгнали из Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Это обстоятельство побудило режиссера выразить протест губернатору Александру Беглову. Одним из интересантов кадровых перестановок в градозащитных структурах он считает главу КГИОП Сергея Макарова.